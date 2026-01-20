Raúl Montoro, uno de los tres taxistas de Adamuz que llevó a una familia a Huelva: «Se me hizo eterno el viaje porque había una persona con dolores intensos»
Adamuceño de toda la vida, primero ayudó a trasladar a los pasajeros al pueblo. Cuando ya no fue necesario, pasó la noche llevándolos a sus casas o lugares de destino21 ene 2026 . Actualizado a las 13:00 h.
Raúl Montero lleva seis años de su vida montado en un taxi. Él y su mujer, Mercedes López, son dos tercios del servicio en Adamuz, el pueblo en cuyo término ocurrió el fatal accidente de