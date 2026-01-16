¿Cuándo está obligado el Gobierno a pedir autorización al Congreso para desplegar tropas en el extranjero?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a militares españoles en la base de la OTAN en Adazi (Letonia). INTS KALNINS

La escalada de tensión en Groenlandia tras las amenazas de anexión por parte de Donald Trump y la propuesta de Pedro Sánchez de desplegar tropas de paz en Ucrania y en Gaza han vuelto a