¿Cuándo está obligado el Gobierno a pedir autorización al Congreso para desplegar tropas en el extranjero?
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El despliegue en Groenlandia no necesitaría el permiso de la Cámara baja si se rebaja a unas maniobras militares en la región16 ene 2026 . Actualizado a las 12:40 h.
La escalada de tensión en Groenlandia tras las amenazas de anexión por parte de Donald Trump y la propuesta de Pedro Sánchez de desplegar tropas de paz en Ucrania y en Gaza han vuelto a