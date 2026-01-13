El PNV amenaza al PSOE con romper si el País Vasco no recibe las transferencias

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en diciembre en Vitoria. Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

Cuatro días de margen le ha dado el PNV al Gobierno de coalición. El dirigente peneuvista Aitor Esteban advirtió este lunes a Pedro Sánchez de que si el próximo viernes, cuando se celebre la Comisión Mixta de Transferencias, no se cierran los cinco traspasos al País Vasco —acordados en julio y que debían haberse materializado el año pasado—, la formación «cambiará su actitud» y no se quedará «cruzada de brazos». Esta es la amenaza sutil que lanzó este lunes en una entrevista en Onda Vasca, aunque no quiso concretar las medidas que adoptará: ««El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida».

Las cinco competencias pendientes de asumir por esta comunidad autónoma y que reclaman de forma urgente los nacionalistas son las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya).

«No somos gente de aspavientos. Es un tema capital, es muy grave, porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio», avisó Esteban, que dijo que intenta ser optimista, pero que «incluso cuando todo está firmado, tienes que insistir para que se vaya cumpliendo».

El bilbaíno lamentó que se hayan reabierto «determinados aspectos de las materias que se estaban negociando que ya se daban por cerradas» porque «eso sí que denota pocas ganas o poca voluntad política de cerrarlo. Desde luego, se ha hablado directamente con la Moncloa y el presidente sabrá qué es lo que quiere hacer».

Comisión bilateral

El líder del PNV también reconoció que se le «antoja complicado vislumbrar que se pueda hacer la comisión de los dos presidentes [Pedro Sánchez e Imanol Pradales] a finales de este mismo mes», indicó, en alusión a la reunión bilateral de cooperación.

Cuestionado sobre si ha perdido la confianza en el socialista, sostuvo que su partido sabe «que hay que ir día a día y que en política, sobre todo en la política madrileña, las confianzas, las justas, por mucho que tengas firmado». En todo caso, admitió que «fiar, fiar, nunca» se han fiado «de este Gobierno ni de ningún otro», aunque cifró en el 70 % el porcentaje del acuerdo que ya está comprometido, aprobado y cumplido. «Las relaciones las intentamos llevar por nuestra parte con sinceridad y desde una postura constructiva. Ahora bien, cuando vemos que el tema es imposible, tenemos que adoptar las posturas que tengamos que adoptar», avisó.

Entre las materias más problemáticas destacó las de autogobierno, algunas competencias respecto a Navarra y temas de presencia internacional en los foros de seguridad, que «tampoco se cumplen», protestó.

Sobre la continuidad de la legislatura, opinó que la situación parlamentaria no apunta a que se pueda llegar al 2027. «Esta circunstancia se puede prolongar en todo caso porque no hay una mayoría suficiente para una moción de censura. En cualquier otro momento, esto se hubiera deshecho como un azucarillo», valoró Esteban, que tachó de «poco democrático» que Sánchez pretenda seguir hasta el final sin Presupuestos ni una mayoría más o menos estable.