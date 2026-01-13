Feijoo comparecerá el 27 de enero en la comisión de la dana del Congreso

Feijoo, en la clausura de la Interparlamentaria del PP Marcos Míguez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, será citado a declarar el próximo 27 de enero en la comisión de investigación sobre la dana, según ha indicado el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, en una rueda de prensa en el Congreso. «El señor Feijoo nos mintió y, aplicando su propia doctrina debería dimitir. El 27 de enero podrá comparecer para dar explicaciones», ha señalado.

PSOE, Sumar y Compromís harán valer su mayoría en la mesa de la comisión la próxima semana para llamar a comparecer a Feijoo después de que este admitiese que no recibió información de Mazón «en tiempo real» de la emergencia. El presidente popular explicó, en su declaración por videoconferencia del pasado 9 de enero, que habló con el expresidente de la Generalitat Valenciana a las 19.59 horas del 29 de octubre.

Feijoo, a la jueza: «El día de la dana no recibo información de Mazón y tampoco la pido» M. Eugenia Alonso / A. Rallo

El pasado sábado, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, apuntó a que el mandatario del PP «mintió a sabiendas cuando dijo que Mazón le mantuvo informado puntualmente», algo que, a su juicio, «no podía estarlo porque Mazón no estuvo en la emergencia». «Estaba en El Ventorro», ha apostillado.

Del mismo modo, Morant consideró que ha quedado demostrado que Alberto Núñez Feijoo está «inhabilitado para ejercer la política» reclamó al líder del PP que «pida perdón» a los familiares de las víctimas fallecidas en la dana, una exigencia que también extendió al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.