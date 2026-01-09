Feijoo, a la jueza: «El día de la dana no recibo información de Mazón y tampoco la pido»
El presidente del PP compareció desde su despacho en el Congreso y mostró «inquietud» por el hecho de que personas con competencias en la emergencia no hayan sido citadas antes que él09 ene 2026 . Actualizado a las 10:45 h.
Aquella desafortunada declaración de Alberto Núñez Feijoo —«he estado informado en tiempo real»— le ha llevado este viernes a comparecer como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.