El PP amenaza con recurrir al Constitucional el modelo de financiación y Page pide elecciones para que «hablen los españoles»

El PP se apresuró a rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno. Tanto la dirección nacional del partido como los barones populares amenazan con recurrir ante el Tribunal Constitucional si el modelo fuera aprobado en el Congreso. El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, acusó a Pedro Sánchez de «dar una patada a la unidad de España y a la igualdad de todos los territorios» al firmar «el principio de desigualdad e insolidaridad».

«Estamos ante un sistema de financiación político, ideológico y que responde a un solo principio: la supervivencia de Sánchez», señaló, añadiendo que con el presidente del Gobierno «el PSOE ha acabado siendo más separatista que socialista». Bendodo indicó que «eso ya nace mal» porque «tenemos que sentarnos todos en la mesa». «En política las formas son el fondo», dijo, y por eso «no puedes negociar con uno lo que es de todos».

Pero el modelo fue rechazado de plano también por el socialista Emiliano Garcia-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que elevó el tono habitualmente crítico con el Gobierno y llegó a exigir que se convoquen elecciones generales para que «hablen los españoles». «Yo prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esa España que ellos quieren romper, antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro», indicó. Page advirtió además que no va a participar en un «intento de suicidio político de la izquierda».

Andalucía también lo rechaza

Entre los barones populares, el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, dijo que el sistema rompe los criterios de igualdad y de solidaridad entre los territorios para favorecer a las formaciones independentistas.

A pesar de que Andalucía sería en teoría una de las más beneficiadas, el presidente andaluz, Juan Mauel Moreno, acusó a Pedro Sánchez, de romper la «multilateralidad» con un modelo que consideró «poco creíble» y vinculado a las próximas citas electorales.

«Si esto se consuma, perjudicaría a Castilla y León y rompería la caja común de nuestro país, por lo que defenderemos a nuestra tierra y también a España con todos los recursos legales que están a nuestro alcance», dijo el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, otro de los que afronta elecciones en breve.

La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, adelantó también que estudian todos los recursos legales a su alcance para «impedir» una reforma que, según dijo, «perjudica» a los madrileños.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que «nadie se cree que si hay más dinero para Cataluña, no significa que haya menos dinero para otros».