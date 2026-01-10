El plan para la nueva financiación autonómica nace sin apoyos y abre otro cisma en Sumar
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA
El Gobierno no tiene mayoría para sacarlo adelante sin Junts y los socios del PSOE en el Gobierno de coalición se dividen, al igual que Podemos10 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Además del rechazo anunciado por las comunidades gobernadas por el PP, y también de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno tendrá grandes dificultades