Arrestan a una joven de 18 años acusada de tirar a su bebé a un contenedor de Madrid

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

La Guardia Civil ha detenido a una joven de 18 años en la localidad de Majadahonda por presuntamente arrojar este jueves a su bebé recién nacido a un contenedor, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los agentes tuvieron conocimiento de un abandono de un niño e iniciaron un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda hasta que localizaron en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido.

Tras estos hechos, se procedió al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del menor, que es de origen hondureño, según confirman fuentes de la investigación que aseguran que la joven les aseguró que había abortado.

Las mismas fuentes apuntan que los investigadores continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el día de Año Nuevo.