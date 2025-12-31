Un joven mata presuntamente a su padre durante una discusión en Fuenmayor, en La Rioja

Coche de la Guardia Civil, en imagen de archivo MARTINA MISER

Un joven de unos 20 años ha matado presuntamente este miércoles a su padre durante una discusión en el municipio riojano de Fuenmayor, han indicado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

La discusión, sin que se conozcan las causas que la ha provocado, se ha producido hacia las 17:30 horas en este municipio, de unos 3.300 habitantes y situado a unos 10 kilómetros de Logroño.

Al parecer, de acuerdo con los primeros datos que se conocen, durante la discusión había más miembros de la familia en el interior del domicilio, que es una vivienda individual situada en el casco urbano de Fuenmayor.

En el lugar del suceso se encuentran agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja para realizar una inspección ocular del lugar; así como el juez de guardia de Logroño.

La Guardia Civil ha señalado a Efe que aún no puede facilitar más datos de este suceso.

Detenido un hombre por la muerte violenta de su madre en El Vendrell, en Tarragona

Los Mossos han detenido este miércoles a un hombre de 37 años por la muerte de su madre, de edad avanzada, en la vivienda de la víctima en El Vendrell (Tarragona), han informado a Efe fuentes de la policía catalana.

Los Mossos han sido alertados a las 13:40 de la localización del cuerpo de la mujer en la vivienda, en la calle Maresme de la citada localidad.

A la casa, según un comunicado de la policía, se han desplazado dotaciones de los Mossos y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han confirmado la muerte violenta de la mujer.

En la vivienda estaba el hijo de la víctima, un hombre de 37 años, que ha sido detenido como presunto autor de la muerte.

Los Mossos, precisa el comunicado, tratan este suceso como un caso de violencia doméstica, sobre el que el juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones.