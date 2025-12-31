Sánchez gobierna de espaldas al Parlamento
MADRID / LA VOZ
El jefe del Ejecutivo cumple su advertencia de que mantendría el poder sin apoyo del legislativo y, tras batir el récord de decretos, ahora pretende hacerlo en base a reglamentos31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». El