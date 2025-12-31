Sánchez gobierna de espaldas al Parlamento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso del pasado miércoles, donde presentó sus 15 medidas para luchar contra la corrupción. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

«Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». El