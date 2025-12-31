Sánchez gobierna de espaldas al Parlamento

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso del pasado miércoles, donde presentó sus 15 medidas para luchar contra la corrupción.
El jefe del Ejecutivo cumple su advertencia de que mantendría el poder sin apoyo del legislativo y, tras batir el récord de decretos, ahora pretende hacerlo en base a reglamentos

31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». El

