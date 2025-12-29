Arrestado en Paterna el padre de una niña de dos años que ingirió anabolizantes por accidente

Imagen de archivo de la policía nacional Europa Press

Una niña de dos años ha tenido que ser atendida en un hospital de Valencia por la ingesta de anabolizantes y su padre, vecino de Paterna, ha acabado detenido por estos hechos. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna han arrestado al progenitor de la menor, de 36 años, como presunto autor de los delitos de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública, después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en el domicilio paterno.

Los agentes la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna investigaron los hechos, tras tener conocimiento de que una niña de dos años había sido ingresada en un centro hospitalario por haber ingerido anabolizantes.

Los policías pudieron saber que la menor se encontraba con su padre, en el domicilio de este, cuando habría ingerido sustancias anabolizantes que estaban a su alcance. El progenitor, tras percatarse lo sucedido, llevó a su hija hasta un hospital, donde fue atendida, encontrándole restos de pequeños comprimidos en el estómago.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna, tras conocer lo ocurrido, localizaron al sospechoso y acudieron a su vivienda. En el interior de la misma había numerosas sustancias anabolizantes, así como medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento, siendo todo entregado voluntariamente por el progenitor. Por todo ello, lo detuvieron como presunto autor de los delitos de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública. El arrestado ha pasado ya a disposición judicial.