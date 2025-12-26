Guardiola inicia el deshielo con Vox y estudia ya sus exigencias para apoyarla

María Guardiola, candidata del PP en las elecciones de Extremadura, en un acto de campaña del 13 de diciembre Carlos Criado | EUROPAPRESS

Pasada la resaca electoral, comienzan los movimientos en Extremadura. La presidenta en funciones, María Guardiola, reveló este viernes que llamó el pasado martes al candidato de Vox, Óscar Fernández, para buscar apoyo a su investidura. «El tono era cordial y el mensaje fue muy claro. Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo», aseguró Guardiola.

En esa conversación, ambos se emplazaron a «seguir hablando» sobre las 200 medidas que plantean los de Santiago Abascal, algunas de las cuales son inasumibles para el PP, como recordó Guardiola, y Fernández dejó claro que «en ningún caso» exigen la presidencia de la Asamblea. Sobre ese paquete de medidas que plantea Vox, Guardiola aseguró que lo que van a hacer es «poner sobre la mesa qué cuestiones podrían hacerse y cuáles no, cuáles se tendrían que modular y en qué sentido».

En todo caso, se trata solo de un primer contacto. Este sábado se publica el decreto de convocatoria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura el 20 de enero y, a partir de ahí, el plazo para la primera sesión de investidura no concluye hasta el 19 de febrero.

Respecto a si existe una tutela de la dirección del PP, Guardiola aseguró que es «absolutamente autónoma» para decidir. «Lo he sido siempre y si no lo fuera, no estaría aquí», recalcó, aunque desde Génova ya advirtieron de que no hay más salida que un acuerdo con los de Abascal. Feijoo aseguraba este viernes en una entrevista en El Debate de que Guardiola tiene «más legitimidad que nunca» para ser presidenta y advertía a Vox de que el resultado «obliga a todos».

Feijoo: el PP debe ser humilde

«Las urnas no son para burlarse del resultado de las mismas. No se le consulta a la gente para desatender lo que la gente vota», declaró Feijoo, que añadió que «el PP tiene que ser humilde en la victoria, y el resto de los partidos tienen que ser consecuentes en la derrota».

La dirección de Vox sí dejó claro que controla la negociación. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, afirmó que Guardiola tiene que pensar «qué quiere hacer». «¿Quiere seguir con las políticas socialistas socialdemócratas que le han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio que necesita? ¿Quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño? ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género?», se preguntó.

El presidente de la gestora en Extremadura, José Luis Quintana, evitó pronunciarse explícitamente sobre la posibilidad de una abstención en la investidura. «Lo hablaremos en su momento, si lo tuviéramos que hablar», dijo, pero advirtió ya de que el PSOE es la «alternativa» al PP y no es su «socio de gobierno».