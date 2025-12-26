Vox justifica su silencio tras el discurso de Felipe VI: «Nosotros no nos apropiamos de las palabras del Rey»

Álvaro Soto MADRID / COLPISA

Santiago Abascal y Felipe VI en La Zarzuela.
Santiago Abascal y Felipe VI en La Zarzuela. chema Moya | EFE

El partido de Abascal se debate entre su apoyo a la Corona y las críticas de sus bases más ultras al Rey, al que reprochan haber firmado la ley de amnistía o sus palabras sobre la inmigración irregular o Palestina

26 dic 2025 . Actualizado a las 17:21 h.

Por segundo año consecutivo, Vox ha rehusado opinar sobre el discurso de Navidad de Felipe VI, y este atronador silencio de la formación de Santiago Abascal, igual que en el 2024, ha dicho más que muchas palabras.

