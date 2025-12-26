Detenido en Huelva el asesino de dos personas que estaba entre los diez más buscados de España

ATLAS

José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos más buscados de España, fue arrestado el pasado lunes por agentes de la Policía Nacional. El hombre, que estaba incluido en la campaña «Los 10 más buscados», estaba reclamado por un delito de asesinato con alevosía y otro con ensañamiento, que le costaron una condena de 41 años de prisión. Pavón era el principal sospechoso de asesinar a dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo en una finca de Cartaya (Huelva) en el 2019.

La investigación se inició el año pasado, cuando se emitió una orden de búsqueda para Pavón por el asesinato de las dos víctimas. Los cuerpos fueron hallados con graves signos de violencia. Uno de ellos tenía un disparo en el pecho y el otro presentaba múltiples golpes de un objeto contundente. A pesar de los esfuerzos iniciales por localizarlo, el prófugo permaneció oculto hasta que, tras agotar otras vías, la Policía Nacional decidió incluir su caso en la campaña «Los 10 más buscados». Esta práctica busca obtener información de los ciudadanos a través de la difusión de los fugitivos en medios de comunicación y redes sociales.

En el marco de la referida campaña se obtuvieron informaciones a través del correo habilitado para ello losmasbuscados@policia.es que, junto con las tareas de averiguación de la Sección de Localización de Fugitivos, hicieron que se diese con el paradero de este prófugo.

Después de varias gestiones, los investigadores lograron identificarlo cuando salió de un vehículo, confirmando que se trataba del hombre que buscaban, por lo que fue detenido de inmediato.

En noviembre del 2023, la Audiencia Provincial de Huelva había emitido una orden de búsqueda y detención tras la rebeldía de Pavón, quien no se presentó al juicio. A partir de ese momento, se intensificaron los esfuerzos para localizarlo y finalmente dos años después pudo ser arrestado.

La Policía Nacional destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de investigaciones, ya que en apenas un mes desde el lanzamiento de la campaña, ya se han localizado a tres de los diez fugitivos más buscados.