Respaldo del PP al discurso del Rey y duras críticas de los partidos a la izquierda del PSOE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha respaldado el discurso de Navidad de Felipe VI y ha destacado el «llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy». «Suscribo las palabras del rey», ha dicho Feijoo, que ha destacado la reivindicación de la Constitución y Europa «como garantes de libertad y prosperidad». «Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros», ha señalado el líder popular en la red social X.

El apoyo al discurso de Felipe VI ha sido unánime en las filas del PP. Desde la dirección del partido, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha alabado el «gran discurso del rey» y sus apelaciones al progreso de España cuando existen «objetivos que compartir». En la misma se han expresado los barones. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, siente «orgullo» de que España «cuente con la voz serena del rey Felipe» y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reproducido una parte del discurso en la que el monarca subrayaba la importancia de la convivencia. Desde Extremadura, María Guardiola ha resaltado que «el proyecto común» se cuida «con altura, no con tensión» y el murciano Fernando López Miras ha resaltado que «en tiempos de inestabilidad, conviene escuchar las palabras».

Entre los socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reproducido una parte del discurso para apostillar: «Como ha puesto de manifiesto el rey, desde la Transición, España es un proyecto de éxito, de avance y de modernización. Y es una obra de todos». Los partidos de izquierda, sin embargo, se han mostrado muy críticos con el discurso del Rey. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha tildado la intervención de Felipe VI como «decepcionante» y le ha reprochado que no se centrara en «la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda». El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha lamentado que el rey no haya dedicado «ni una palabra» al «genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional».

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha descalificado la intervención del rey por subirse «a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes». «El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy», ha criticado. Mientras, la exministra de Igualdad y diputada de esta formación, Irene Moreno, se ha burlado de «un discurso Campofrío de la polarización». «La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal», ha asegurado Montero.

Como en otras ocasiones, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha atacado con ironía el discurso de Felipe VI. En su mensaje en X, ha escrito: «Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'. Tú 10' después:», y ahí ha incluido una imagen del cuadro 'Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny', en la que el líder comunista proclama el triunfo de la revolución y la instauración de los sóviets.