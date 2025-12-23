El PP, Sumar y ERC cuestionan los cambios en el Ejecutivo acometidos por el Sánchez

La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, en una rueda de prensa. A. Pérez Meca | EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, criticó la decisión de Pedro Sánchez de designar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno. Subrayó que participó en «las adjudicaciones a la constructora» de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE investigado por el presunto cobro de mordidas en contratos de obra pública. En su intervención ante la junta directiva nacional del PP, indicó con ironía que en el caso de Pedro Sánchez hay que «volver a alabar su coherencia». «Si esta es la portavoz del Gobierno de España, ¿qué podemos seguir esperando de este Gobierno?», se preguntó.

En un comunicado, el PP aseguró que los nuevos nombramientos anunciados por Sánchez, están «manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE». Para los populares, con estas designaciones Sánchez «pierde una oportunidad de interpretar correctamente» el resultado de Extremadura y apostar «por nuevos perfiles que no estén manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE».

«Si en Extremadura ha sido derrotado con una paliza para la historia por elegir a un candidato manchado por la corrupción, en Aragón volverá a perder las elecciones por decantarse por una candidata que encubre el machismo que impera en el PSOE», señalaron.

Pero también en Sumar, socio en el Gobierno de coalición, se acogieron mal los cambios realizados por Sánchez. La coordinadora general de la formación, Lara Hernández, recriminó al presidente estar en plena «huida hacia adelante» y también que «niegue la realidad» tras acometer una remodelación puntual y mínima del Ejecutivo tras la «debacle» del PSOE en las elecciones extremeñas.

Sumar exigió dejar la «parálisis» y emprender una «ofensiva política» como revulsivo en el Ejecutivo para volver a insistir en la demanda de una crisis de Gobierno profunda como reclama la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Hernández se mostró muy crítica con Sánchez y el PSOE, como hicieron previamente también IU y Podemos, tras firmar en Extremadura el «peor resultado histórico» de los socialistas en esta comunidad y actuar «como si no hubiera pasado nada», optando por una mera «respuesta rutinaria» y forzada por la salida del gabinete de Pilar Alegría, para ser candidata a los comicios de Aragón del 8 de febrero.

Rufián ironiza con Gallardo

Sumar considera que esto no es desde luego el «cambio de rumbo» y la remodelación profunda del Ejecutivo que demandan, tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual que salpican al PSOE.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se mostró incluso más crítico y criticó al presidente del Gobierno por «ignorar» los resultados de las elecciones de este domingo. «No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro», sostuvo el diputado independentista en un mensaje en la red social X, reaccionado a la declaración institucional ofrecida por Sánchez este lunes desde Moncloa.