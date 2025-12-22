Milagros Tolón, nueva ministra de Educación y Elma Saiz, portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría

Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, y Elma Saiz, que asumirá a partir de ahora la portavocía del Gobierno

Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; y Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno, tras la salida de Pilar Alegría. Lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una breve declaración institucional, en la que no ha hecho referencia alguna a las elecciones en Extremadura, y que ha arrancado reconociendo el papel de Alegría en su paso por el Gobierno, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo afronta esta segunda mitad de la legislatura «con energías renovadas» y «con las pilas cargadas». En su declaración desde Moncloa, ha remarcado que el Gobierno está además dispuesto a «pelear» para lograr sacar adelante sus iniciativas, y a hacerlo «con voluntad de diálogo» y con «humildad». «Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea», ha aseverado el presidente.

El jefe del Ejecutivo ya había desvelado a los periodistas que la sustituta de Alegría sería una mujer, durante la copa prenavideña en Moncloa la semana pasada. El nombramiento se ha hecho público solo 24 horas antes de la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros a la que tendrá que enfrentarse la nueva portavoz, horas después de la debacle socialista en las elecciones extremeñas y en plena crisis con el socio minoritario de coalición, Sumar, que le está exigiendo acometer cambios profundos en el Gobierno ante los casos de acoso y de corrupción en el entorno socialista. Sin embargo, Sánchez ha venido trasladando que está muy satisfecho con todos sus ministros y solo tiene intención de llevar a cabo los cambios imprescindibles para sustituir a los ministros que a la vez son candidatos a distintas elecciones autonómicas.