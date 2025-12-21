El PSOE atribuye su «mal resultado» en Extremadura a no haber conseguido movilizar a la izquierda

Miguel Ángel Gallardo en el cierre de campaña electoral Javier Cintas | EUROPAPRESS

El PSOE da por hecho ya su «mal resultado» en Extremadura, con un PP que ha ganado claramente, y reconoce que no ha conseguido movilizar a la izquierda, ni siquiera en poblaciones históricamente afines. En Ferraz confirman, además, que la situación del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de Badajoz, no ha ayudado. Fuentes socialistas apuntan a que con los primeros datos de participación ya venían presintiendo que los resultados no serían buenos para su partido, que podría acabar estos comicios con los peores números de la historia de la democracia en la región, según informa EFE.

También destacan la mayor participación en la provincia de Cáceres, bastión del PP, y una menor en la de Badajoz, tradicionalmente más cercana al PSOE, así como en las poblaciones rurales y con menor población. Asumen así que muchos votantes del PSOE «se han quedado en casa».

Sobre el papel de Gallardo en esta elecciones, en Ferraz insisten en que el candidato ganó dos primarias en el partido y que también ha sufrido una campaña «dura». A pesar de los previsibles malos resultados, inciden en que si se confirmara una victoria del PP sin mayoría absoluta, la candidata popular María Guardiola no habrá conseguido su objetivo, no tener que depender de Vox en la Asamblea extremeña.