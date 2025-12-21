Las expectativas de los partidos han ido cambiando a lo largo de la campaña en Extremadura
MADRID / LA VOZ
El PP ve ya casi imposible la mayoría absoluta, el PSOE aspira a superar a las encuestas y Vox ha ido perdiendo algo de fuelle, mientras Unidas por Extremadura pretende consolidar una marca electoral sin Sumar21 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El PP comenzó la campaña con el objetivo y la expectativa clara de alcanzar la mayoría absoluta para que María Guardiola pudiera gobernar en solitario y abrir así un período electoral virtuoso en el que