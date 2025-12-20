Coral R. Fouz, sobrina de uno de los tres gallegos asesinados por ETA: «Visité a un jefe etarra para dar con mi tío y sus amigos, pero me mintió»

Coral Rodríguez Fouz.
Asegura que «ni Otegi ni otros etarras muestran ni un ápice de humanidad»

20 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El 24 de marzo del 1973, Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García, tres veinteañeros gallegos que vivían en Irún, fueron secuestrados por un comando de ETA. Los torturaron de forma salvaje y cuando se

