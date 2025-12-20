Extremadura, una comunidad preocupada por el paro, la fuga de jóvenes y las carencias de sus infraestructuras
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El futuro de la central nuclear de Almaraz, la industrialización o el deterioro de la sanidad también inquietan a los extremeños20 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Extremadura estará sola en las urnas el 21 de diciembre. No habrá más citas electorales, al menos hasta el 8 de febrero que será el turno de Aragón. El primer adelanto electoral en la historia