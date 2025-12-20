Extremadura, una comunidad preocupada por el paro, la fuga de jóvenes y las carencias de sus infraestructuras

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

Concentración contra el cierre de la central nuclear de Almaraz en julio del 2024 en Navalmoral de la Mata.
Concentración contra el cierre de la central nuclear de Almaraz en julio del 2024 en Navalmoral de la Mata. Eduardo Palomo

El futuro de la central nuclear de Almaraz, la industrialización o el deterioro de la sanidad también inquietan a los extremeños

20 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Extremadura estará sola en las urnas el 21 de diciembre. No habrá más citas electorales, al menos hasta el 8 de febrero que será el turno de Aragón. El primer adelanto electoral en la historia

