Vota y opina: ¿crees que Sumar acabará rompiendo con el PSOE?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control, Congreso de los Diputados EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La crisis entre Sumar y el PSOE sigue sin solución. Tras el órdago fallido de Yolanda Díaz para que Pedro Sánchez remodelase el Gobierno tras la ola de casos de corrupción y denuncias de acoso sexual en su partido, los dos partidos se han reunido este viernes. Tras la misma, la conclusión es que «no ha supuesto ningún avance significativo».

La formación de Díaz advierte al PSOE de que «bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones» es un error. Sin embargo, a pesar de sus críticas, la coalición se mantiene.

