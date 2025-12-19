Vota y opina: ¿crees que Sumar acabará rompiendo con el PSOE?
El partido de Yolanda Díaz ha acusado este viernes a los socialistas de «bunkerizarse» y de «no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones», pero por el momento se mantiene dentro del Gobierno de Sánchez19 dic 2025 . Actualizado a las 17:07 h.
La crisis entre Sumar y el PSOE sigue sin solución. Tras el órdago fallido de Yolanda Díaz para que Pedro Sánchez remodelase el Gobierno tras la ola de casos de corrupción y denuncias de acoso sexual en su partido, los dos partidos se han reunido este viernes. Tras la misma, la conclusión es que «no ha supuesto ningún avance significativo».
La formación de Díaz advierte al PSOE de que «bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones» es un error. Sin embargo, a pesar de sus críticas, la coalición se mantiene.
