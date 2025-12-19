La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en la Academia del Aire

Europa Press

La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21, la denominada suelta, cuando se cumple su cuarto mes de instrucción como alférez.

Según han informado este viernes la Casa Real, para llegar a volar en solitario, la princesa Leonor ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en Pilatus establecidas para alcanzar las competencias necesarias que le han permitido realizar con seguridad la suelta el jueves 18 de diciembre.

Zarzuela ha compartido varias imágenes en las que se puede ver a la Princesa de Asturias ultimando los preparativos en la cabina y haciendo el gesto de que procede a arrancar el motor antes de realizar el despegue, así como su aterrizaje sin incidencias posterior en la pista de San Javier tras haber sobrevolado el Mediterráneo. Tras ello, fue recibida por algunos de sus compañeros, que la felicitaron por su gesta y con los que comentó como había ido.

Se incluyen asimismo fotografías de los últimos meses sobre las labores de preparación del vuelo, la firma en el libro del avión y la revisión pre-vuelo, así como otras escenas de los vuelos de enseñanza y de su formación en simuladores, así como de otras actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el acto de jura de bandera en la Academia General del Aire, en la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto, celebrada este mismo mes.

La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21, la denominada 'suelta', cuando se cumple su cuarto mes de instrucción como alférez. Casa de Su Majestad el Rey | EFE

Antes de volar, la princesa de Asturias ha seguido un plan de instrucción aeronáutica que incluyó 50 horas en los simuladores, tras lo que los alumnos se ponen a los mandos del Pilatus PC-21 en compañía de su instructor, con un número de horas similar. Posteriormente, la princesa pasó a esta fase, la suelta, nombre por el que se conoce al primer vuelo en solitario de un alumno que se produce cuando el instructor considera que está preparado, y que no todos los aspirantes llegan a realizar. La heredera al trono sigue así los pasos tanto de su padre, el Rey Felipe VI, como de su abuelo, Juan Carlos I, quienes también estudiaron en San Javier y aprendieron a pilotar en solitario, si bien ambos lo hicieron en el C-10.