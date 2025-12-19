Ordenan requisar los móviles de tres mossos investigados por la fuga de Puigdemont

Puigdemont, seguido de Turull, el 8 de agosto en Barcelona. Nacho Doce | REUTERS

La titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona ordenó este jueves la «intervención forzosa» de los móviles de los tres mossos investigados por ayudar a huir al expresidente catalán Carles Puigdemont el 8 de agosto del 2024, tras dar un mitin en el Arco de Triunfo coincidiendo con la sesión de investidura de Salvador Illa. Un año y cuatro meses después, la jueza ha cambiado de opinión en virtud de un auto de la Audiencia de Barcelona a raíz de un recurso de la acusación popular que ejerce Hazte Oír.

También la unidad de asuntos internos de la policía catalana le reclamó la medida en noviembre. Ahora la magistrada considera necesaria la identificación de llamadas y mensajes vía SMS, WhatsApp o Telegram entre los agentes David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo, y algún número vinculado a Puigdemont en entre el 8 de julio y el 9 de agosto. La instructora entiende que estas medidas son «proporcionadas» y «necesarias para avanzar en la investigación». La Audiencia rechazó otras propuestas, como intervenir las grabaciones de los drones de los Mossos que sobrevolaron la zona.