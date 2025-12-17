Llorca y Sánchez rompen un año sin reuniones entre los jefes de la Generalitat y el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Han tenido que pasar 412 días, casi catorce meses, para volver a ver una reunión oficial entre el presidente del Gobierno y su homólogo en la Comunidad Valenciana. Pedro Sánchez se citó ayer con Juanfran Pérez Llorca, investido president el pasado 27 de noviembre. El encuentro apenas duró una hora y finalizó con una única medida efectiva: la creación de una Comisión Mixta por la dana. Este mecanismo de cooperación estará formado por el Gobierno, la Generalitat, la Diputación de Valencia y representantes de los 75 municipios afectados por las riadas.

La última reunión entre Mazón y Sánchez se remonta al 31 de octubre del 2024, solo dos días después de la tragedia, cuando el jefe del Ejecutivo acudió al Cecopi. Ambos dirigentes han coincidido en más ocasiones —la última, en el funeral de Estado que marcó el futuro político del entonces líder del Consell—, pero no volvieron a reunirse oficialmente.

Pérez Llorca, al igual que el resto de barones territoriales del PP, se mostró contrario a la quita de deuda anunciada por el Ministerio de Hacienda tras cerrar un acuerdo con ERC. «Queremos una reglas iguales para todos», destacó el presidente autonómico. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sitúa a la región valenciana con la segunda peor financiación por habitante, solo por detrás de Murcia, con 3.215 euros.

Además, Llorca criticó al Ejecutivo central por, a su juicio, negarse a aportar ayudas directas para paliar los efectos de la dana. «No puede ser que la única solución del Gobierno sea endeudarnos más». El líder del Consell también pidió una reducción del IVA por la compra de vivienda —del 10 al 4 %— y la tramitación con urgencia de las obras de encauzamiento para controlar los riesgos ante nuevas inundaciones.

Ambos gobiernos chocaron también en el trasvase Tajo-Segura. Según contó Pérez Llorca, Sánchez apuesta por la desalinización en la Comunidad Valenciana, al tratarse de una solución más ecológica a la falta de agua en la región. «Si la desaladora no está hecha y no nos llega agua del trasvase, ponemos en peligro toda la huerta alicantina», remarcó el presidente autonómico.