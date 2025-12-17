Tres de cada cuatro españoles creen que España afrontará mejor los retos del futuro dentro de la UE
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
Para el 36 % de la población, el principal problema del país es el acceso a la vivienda, 23 puntos más que entre los europeos17 dic 2025 . Actualizado a las 13:01 h.
Casi tres de cada cuatro españoles (el 74 %) considera que España puede afrontar mejor los retos del futuro dentro de la Unión Europea que fuera de ella y un número similar (el 77 %) cree