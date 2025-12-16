Sánchez esquiva la comparecencia para dar explicaciones por los casos de corrupción que pide el PP

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llegan a la reunión de la Mesa del Congreso. JAVIER LIZÓN / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorteará, al menos hasta finales de enero, la exigencia del PP de que comparezca en el Congreso para dar explicaciones por los casos de corrupción. La Mesa de la Cámara Baja admitió este martes a trámite la solicitud de comparecencia urgente reclamada por los populares, pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no convocará a la Junta de Portavoces, que es la encargada de debatir esa petición y ponerle fecha en caso de aprobarla, hasta finales de enero, por lo que, de producirse, esta comparecencia no tendría lugar hasta bien entrado el 2026.

Aunque enero es un mes inhábil en el Congreso, es posible que a finales de ese mes se convoque un pleno extraordinario para convalidar los últimos decretos ley aprobados por el Gobierno. Pero nada garantiza que se aproveche ese pleno para que Sánchez comparezca. La Junta de Portavoces podría postergar las explicaciones del presidente del Gobierno hasta que haya otra comparecencia del jefe del Ejecutivo para informar sobre otras cuestiones.

Los populares acusan a Francina Armengol de dilatar el estudio de la comparecencia en la Junta de Portavoces porque sabe que algunos de los socios estarían dispuestos a facilitarla y aseguraron que habría sido posible que Sánchez rindiera cuentas en diciembre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, garantizó en todo caso que Sánchez ofrecerá explicaciones en el Congreso sobre la «maraña» de casos de corrupción que afectan al Gobierno.

Sesión de control en el Senado

El Ejecutivo redujo también al mínimo su presencia en la sesión de control de este martes en el Senado, con la ausencia de trece ministros para responder a las preguntas de la oposición. Uno de los que sí asistió fue el titular de Presidencia, Félix Bolaños, que admitió que los socialistas pueden equivocarse «con las personas», pero no se equivocan «en los valores». «Las mujeres de este país saben que el feminismo y la igualdad siempre ha venido de la mano de los gobiernos del PSOE, mientras el PP estaba en contra», señaló en referencia al caso de Francisco Salazar, en medio de los gritos de «dimisión» desde la bancada de los populares.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusó al ministro de «fingir amnesia» con Salazar, recordando que este «era de la máxima confianza» de Sánchez. «¿De verdad cree que nadie vio nada?», preguntó la senadora del PP.