Pradas insiste en su relato al denunciar fallos de Aemet y la CHJ y pide disculpas a las víctimas

A. Rallo VALENCIA / COLPISA

ESPAÑA

La exconsejera de Interior y Justicia de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre del 2024. Javier Lizón | EFE

La exconsejera evita contestar a los diputados quienes reacciones airados: «¿Por qué en 'Salvados' sí y aquí no? Es una falta de respeto»

15 dic 2025 . Actualizado a las 19:17 h.

No hubo sorpresas en la comparecencia de la exconsejera Salomé Pradas en el congreso. Mantuvo su relato de la dana, expuesto en un documento de ocho folios que apenas pudo leer, y adelantó que no contestaría a

