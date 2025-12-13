Se entrega a la Policía el hombre acusado de agredir a su expareja en Motril y que permanece en estado grave

CAPOTILLO

El Juzgado de Instrucción 1 de Motril —Granada—, en funciones de guardia, ha decretado este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para la expareja de la mujer de 38 años que permanece hospitalizada en estado grave desde el lunes pasado debido a la paliza recibida, han informado a EFE fuentes judiciales.

El hombre se entregó ayer viernes a la Policía Nacional, que lo tenía localizado, desde el municipio de Dúrcal, donde permanecía escondido por miedo a represalias. Tras prestar declaración, el juez ha decretado para él prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto responsable de la agresión.

A mediados del pasado septiembre hubo un cruce de denuncias entre la pareja por presunta violencia doméstica, a raíz de las cuales sobre la mujer pesaba una orden de alejamiento hacia él.

La agresión se produjo el lunes pasado en el domicilio de ella, un día después de que la pareja retomara al parecer la relación, según fuentes del caso. Como consecuencia de la agresión, la mujer permanece ingresada en un hospital de Granada, donde le habrían extirpado el bazo.

Según fuentes policiales, aunque inicialmente ella informó de que las heridas eran fruto de una caída, finalmente manifestó que se las había realizado su expareja.