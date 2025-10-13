Ábalos rompe con su abogado y aboca a la suspensión de su declaración en el Supremo

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

Ábalos, en el Congreso el pasado 7 de octubre Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La diferencia de pareceres con la estrategia de defensa ha llevado al diputado a buscar a otro letrado, una situación que debería provocar que el juez posponga su citación del miércoles

13 oct 2025 . Actualizado a las 13:23 h.

José Luis Ábalos ha roto con su abogado a dos días de su nueva citación en el Tribunal Supremo, donde este miércoles tiene previsto comparecer ante el juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo. La situación

