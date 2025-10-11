Los audios de Ábalos: «Sube por el despacho que tengo tu dinero»

Los mensajes de Ábalos a Koldo evidencian como este mantenía relación personal con algunas prostitutas y estas le pedían dinero para superar su mala situación económica. García se encargaba de realizar los ingresos en cuentas bancarias.

El flujo de billetes estaba a la altura de los gastos en vivencias hedonistas. Las disfrutó José Luis Ábalos durante los tres años que fue ministro de Transportes (del 2018 al 2021). Koldo García, que