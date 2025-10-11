Los audios de Ábalos: «Sube por el despacho que tengo tu dinero»

Javier Romero Doniz
javier romero VIGO / LA VOZ

Los mensajes de Ábalos a Koldo evidencian como este mantenía relación personal con algunas prostitutas y estas le pedían dinero para superar su mala situación económica. García se encargaba de realizar los ingresos en cuentas bancarias.
La caja B de origen desconocido que manejaban José Luis Ábalos y Koldo García pagó comidas, fiestas, viajes propios y de prostitutas, sexo con ellas, hoteles, teléfonos y joyas para contentarlas

11 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El flujo de billetes estaba a la altura de los gastos en vivencias hedonistas. Las disfrutó José Luis Ábalos durante los tres años que fue ministro de Transportes (del 2018 al 2021). Koldo García, que

