La coalición también discute por culpa de los toros
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
En plena guerra contra el wokismo por parte de los más radicales de la derecha, a los defensores del toreo les choca que sea el ministro catalán Ernest Urtasun el que lidere la ofensiva contra la tradición09 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«El clima electoral lo impregna todo. El PSOE se abstuvo porque ir contra los toros supone atacar a muchos militantes y simpatizantes en tres comunidades clave en el plano electoral: Andalucía, Extremadura y Castilla La