La coalición también discute por culpa de los toros

Francisco Espiñeira Fandiño
Francisco Espiñeira REDACCIÓN / LA VOZ

Ernest Urtasun en el Congreso de los Diputados.
Ernest Urtasun en el Congreso de los Diputados. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

En plena guerra contra el wokismo por parte de los más radicales de la derecha, a los defensores del toreo les choca que sea el ministro catalán Ernest Urtasun el que lidere la ofensiva contra la tradición

09 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«El clima electoral lo impregna todo. El PSOE se abstuvo porque ir contra los toros supone atacar a muchos militantes y simpatizantes en tres comunidades clave en el plano electoral: Andalucía, Extremadura y Castilla La

