El PP apoya fiscalizar el coste de los inmigrantes irregulares
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La iniciativa de Vox, aprobada con los votos de los de Feijoo, insta al Tribunal de Cuentas a calcular los gastos de la Administración General del Estado, autonomías y entidades locales en inmigración «ilegal» y menores no acompañados08 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Se recrudece la batalla entre Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal por afianzar al votante contrario a la inmigración irregular. La Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas aprobó este martes una solicitud de Vox por