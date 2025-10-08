Detenido por matar a tiros a su yerno, un agente de los Mossos, en Lérida

Imagen de archivo de los Mossos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 años por presuntamente haber matado a tiros a su yerno, que era agente de la Policía de la Generalitat, en una calle del barrio de Cappont de Lérida, según ha avanzado el diario Segre.

Según las primeras informaciones, la víctima es un agente de los Mossos d'Esquadra.

Los hechos han sucedido en la calle Doctora Castells, donde diversas dotaciones policiales han acudido junto con tres unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como su equipo de psicólogos.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas y el caso está bajo secreto de las actuaciones.

Noticia en proceso de ampliación