Ocho heridos y cuatro desaparecidos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid

Al menos ocho personas heridas y cuatro personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe del forjado de un edificio de cinco plantas que se encontraba en obras en la calle Hileras, en el centro de la capital, según ha confirmado Emergencias Madrid. En el lugar de los hechos, muy cerca a la plaza de Ópera, se encuentran trabajando once dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ambulancias de Samur-Protección Civil. Uno de los obreros heridos ha sido trasladado a un hospital de la capital con una fractura en pierna, mientras otros dos se encuentran leves.

Fuentes del operativo consultadas por este periódico creen que al menos dos personas se encuentran entre los escombros. «Los obreros echan en falta a algunos compañeros. Se trabaja en estos momentos en comprobar si estaban dentro o fuera del edificio», aseguran.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y han cortado las calles cercanas al suceso, ocurrido en un edificio que llevaba varios años abandonado en el número 6 de la calle Hileras, entre la calle Arenal y la calle Mayor. Un edificio aledaño ha tenido que ser desalojado.

«Ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado»

Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

«Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado», ha relatado a la agencia Efe una dependienta de una tienda cercana, mientras que, a su alrededor, comerciantes y vecinos miraban incrédulos hacia el edificio, envuelto en una nube gris. Desde una ventana cercana, Álvaro ha observado el despliegue de vehículos de emergencia: «Al principio no le he dado importancia al ruido pero de repente han llegado más de una decena de camiones de bomberos y ambulancias. Ahí me he dado cuenta de que algo grave había pasado».

La calle de las Hileras, entre la Puerta del Sol y Ópera, se ha llenado en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial y curiosos que intentaban entender qué ocurría. Algunos clientes, incluso, se han quedado sin poder acceder a los restaurantes donde tenían reserva.

La Policía está restringiendo el acceso a la zona para facilitar las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, para las que se ha desplegado a un equipo canino de la Policía Nacional. En las inmediaciones del suceso se encuentran la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.