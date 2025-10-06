Detenido por violar a su hija en plena calle delante de su otro hijo

Agentes de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press

Un hombre de 40 años fue detenido este domingo como presunto autor de la violación de su propia hija, una mujer de 20 años. El arrestado perpetró la supuesta agresión sexual en plena calle, en el centro de Lérida, y en presencia de su otro hijo, un niño de 8 años. El brutal suceso ocurrió sobre las 3 de la mañana del sábado al domingo. Una patrulla, en plena madrugada, se detuvo tras ver que dos personas mantenían sexo en medio de la calle. Fue al identificarlos, cuando los agentes de la Policía municipal comprobaron que eran padre e hija.

Según el diario Segre, la víctima advirtió a los policías de que la había forzado. El hombre fue detenido, acusado de un delito de agresión sexual. La chica fue conducida al hospital, donde se le practicó un examen médico. Al menor lo llevaron con la madre. Tras su detención y tomarle declaración, la Guardia Urbana puso el caso en manos de los Mossos, que se han hecho cargo de la investigación.