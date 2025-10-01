Redondo avanza una investigación «exhaustiva» por las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, llega a la sesión de control al Gobierno en el Congreso Jesús Hellín | EUROPA PRESS

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció hoy en el Senado para dar cuenta de los fallos revelados por la Fiscalía General en las pulseras antimaltrato. Redondo ha querido pedir «disculpas» por el «ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario». Además, la ministra avanzó que el Ministerio inició «una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas».

En su comparecencia en el Pleno del Senado, Ana Redondo ha reiterado que la seguridad de las víctimas es «su prioridad» y que seguirán trabajando «con firmeza en el acompañamiento y protección que merecen». En este sentido, también se ha referido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para declarar que «no se debe utilizar esta violencia ni el sufrimiento de las supervivientes como arma partidista, sino reforzar el consenso y sumar esfuerzos» para acabar con la violencia machista».

Al respecto del revuelo generado por las pulseras, la ministra criticó las «afirmaciones inexactas o en algunos casos manifiestamente falsas» que han puesto en «entredicho» la «fiabilidad» del sistema de protección de las víctimas de violencia machista. Como posteriormente indicó, el sistema Cometa «es uno de los instrumentos más avanzados que tenemos en nuestro país para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual», destacando la eficacia de un mecanismo «que salva vidas cada día y constituye una referencia en el ámbito de protección internacional». En concreto, precisó que, a 31 de agosto de este año, hay un total de 4.730 mujeres protegidas a través de Cometa.

En cuanto a los «fallos» alertados por la Memoria de la Fiscalía con respecto al traspaso de la información de una empresa a otra, señaló que «se realizó sin interrupciones en la prestación del servicio y se acompañó en todo momento de una formación específica para el equipo encargado de su gestión», sin embargo reconoce que en ese período de transición «pueden surgir incidencias».

«Total normalidad» en el sistema

En cuanto al funcionamiento de las pulseras en la actualidad, Redondo indicó que trabajan «sin incidencias relevantes consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior», aunque recalcó que «ningún sistema tecnológico puede considerarse infalible».

En esta misma línea, subrayó que no le constan excarcelaciones como consecuencia de fallos en la geolocalización y que, a raíz de las «incidencias técnicas» destacadas en la migración de los datos, se implementó un «plan de seguimiento exhaustivo» que «busca responder de manera más ágil a cualquier eventualidad, identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección de las víctimas».

La fecha de caducidad del contrato vigente en las pulseras antimaltrato concluirá el 26 de mayo de 2026. Por ello, tal y como agregó Redondo, los esfuerzos del Ministerio de Igualdad se centran en la elaboración de los nuevos pliegos, en los que informó que desarrollarán una aplicación de consulta en tiempo real accesible para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como la configuración individualizada de idioma en los distintos dispositivos, un módulo específico de gestión de quejas y el refuerzo del personal especializado en sala.