Una joven violada en Bilbao denuncia que su agresor huyó a Mali nada más ser puesto en libertad

Izaro, en el vídeo publicado para denunciar su situación. INSTAGRAM | @izaro_01

Hace apenas un año, el 8 de septiembre de 2024, Izaro, tal y como ha relatado en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, fue violada en Bilbao. «Me ha costado mucho aceptarlo. Me daba mucho asco, vergüenza y miedo», confiesa con la voz quebrada en los primeros instantes de la grabación. En la denuncia que realizó, según publica el diario Deia, la joven sufrió una agresión sexual con penetración en la zona de las rampas de Uribitarte de la ciudad vasca. Por lo ocurrido, la mujer reconoce que siente que «ya no he vuelto a ser la misma que era antes de aquel día». La Ertzaintza detuvo al violador horas después, actuación policial que derivó en un proceso judicial que Izaro considera que estuvo plagado de irregularidades.

Según su relato, «recibía juicios sociales porque la Ertzaintza filtró la denuncia a los medios de comunicación». «El Ayuntamiento —continúa su argumentario— se posicionó de mi parte ofreciéndome la ayuda que necesitara y bueno, no he recibido ninguna», ha lamentado sobre la desprotección que como víctima ha sufrido en los últimos meses. Con todo, lo peor ocurrió en el juicio, porque el juez «me trató como si fuera la acusada y la agresora».

«Fue un trato —dice al referirse al magistrado— que no fue justo». Entre otros motivos su crítica viene dada por la inacción del sistema judicial cuando su abogada solicitó una retirada de pasaporte y una orden de alejamiento que no fueron aprobadas: «La respuesta del juez fue que para él era inocente, que no había hecho nada y que no nos lo iban a aceptar», lamenta ya con los ojos llorosos.

Así, Izaro, hace pública la situación sufrida en la capital vizcaína porque al no haberse tomado medidas en este caso «el agresor se ha fugado, se ha ido a Mali», algo que a su parecer se debe a «un fallo del sistema, de las instituciones y del Gobierno» que deja «una mujer rota y un violador en la calle».

«No me voy a quedar callada porque tú te hayas marchado. Aquel día me violaste y por mucho que te marches no me voy a callar. Vas a pagar por tus actos», escribe en su perfil de Instagram la joven violada acompañando el vídeo en el que ha denunciado lo ocurrido. Asociaciones como Mujeres por la Igualdad y otros colectivos feministas se han hecho eco de las reclamaciones de Izaro, que acaba su vídeo planteando la siguiente reflexión: «Me pregunto por qué nos dicen que deberíamos denunciar si luego nos tratan como agresoras y culpables».

Tras la difusión de este vídeo, y tal y como recogen medios informativos bilbaínos, el pleno del Ayuntamiento, a través de todos los partidos han trasladado «su máxima condena y más profunda indignación» por lo ocurrido. Se trata, para los ediles, de «un atentado a la integridad física y moral de una mujer» que supone «una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos».