Ayuso se inventa que Pradales la amenazó diciéndole «pim, pam, pum» cuando en euskera el lendakari tan solo definió a su comunidad como «vasca»

El lendakari Imanol Pradales, del PNV; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; se han enzarzado en un cruce de declaraciones que parte de un error de la política del PP. Entrevistada este lunes en Telecinco, Ayuso, lamentó que el líder vasco se refiriera a ella en un mitin el domingo lanzando lo que creyó que eran consignas violentas como las que realizaba la banda terrorista ETA. Aseguró que le dijo «Ayuso entzun, pim, pam, pum»; cuando en realidad no se trataba de señalarla para ser disparada ni ninguna amenaza similar. Las palabras exactas fueron «Ayuso entzun, Euskadi euskaldun», que traducido del euskera significan «Ayuso escucha, Euskadi es vasca». Pradales simplemente defendía en un destacado acto de partido durante el Alderdi Eguna, el día del Partido Nacionalista Vasco, la naturaleza distintiva de la lengua vasca.

Fue la respuesta del presidente de Euskadi a la actitud de Ayuso durante la última conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Barcelona, durante la que la líder popular se ausentó al escuchar al mandatario autonómico emplear la lengua cooficial propia de su territorio.

«Yo estaba haciendo una defensa del euskera y una petición pública de respeto hacia nuestra lengua y, sinceramente, si le incomodó, lo siento. Ahora bien, en política no todo vale, en la vida no todo vale. Yo creo que lo que escuchamos ayer en boca de la señora Ayuso en esa entrevista, lo primero es muy triste, porque es una forma de entender la política que yo no comparto en absoluto», lamentó el lendakari Pradales la actitud de su homóloga en Madrid en una entrevista radiofónica.

Un desprecio de Ayuso «hacia nuestra identidad»

La indignación de Imanol Pradales hacia Isabel Díaz Ayuso fue en aumento en su visita a Radio Popular-Herri Irratia, al referirse a «cómo se manipulan burdamente» sus palabras y «cómo se banaliza a ETA y cómo se apunta a una amenaza por mi parte». Para el presidente vasco, lo ocurrido «la retrata y deja en evidencia el tipo de política que pretende ejercer» en lo que considera un ejemplo de «la aplicación del manual de la antipolítica».

@Imanol_Pradales responde a @IdiazAyuso (@ppmadrid) tras el "pim, pam, pum" de la presidenta de la @ComunidadMadrid



"Es muy triste, me indigna como se manipulan burdamente mis palabras y como se banaliza el uso de la violencia y a ETA"#EgunOnBizkaia @eajpnv @ppopular pic.twitter.com/WpmoGkPaCt — Radio Popular - Herri Irratia (@RadioPopular) September 30, 2025

Aunque añadió que no iba a «a caer en esa trampa, a pesar de la provocación», sí que dejó claro su rechazo al «desprecio nuevamente hacia nuestra identidad y es algo que desde luego no podemos tolerar». Así, Pradales, va a seguir «alzando la voz cada vez que no se respete el euskera o la singularidad y la identidad vasca».