Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos adjudicados tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez

Melchor S. Pardo / M. Balín COLPISA

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Jimena Sánchez | EFE

La Intervención General denuncia que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos

29 sep 2025 . Actualizado a las 12:19 h.

Hacienda afirma haber detectado multitud de irregularidades en los contratos públicos que fueron adjudicados al grupo Barrabés después de que Begoña Gómez escribiera sendas cartas de recomendación a favor de Juan Carlos Barrabés, dueño de esas

