Un sector de feministas del PSOE pide la dimisión de Redondo por la crisis de las pulseras

La filósofa y exconsejera de Estado, Amelia Valcárcel, en una imagen de archivo LÓPEZ PENIDE

La Asociación Española de Feministas Socialistas (Femes), con una visión más clásica del feminismo, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al asegurar que es la responsable de «la falta de explicación y de claridad» en lo ocurrido con las pulseras antimaltrato.

En un comunicado, la asociación, creada en el 2022 y presidida por la filósofa Amelia Valcárcel, que fue consejera de Educación en el gobierno del socialista Trevín en Asturias, ha acusado al Ministerio de Igualdad de no estar dando ninguna «explicación convincente» sobre las incidencias que ha habido en el funcionamiento del sistema de las pulseras de control telemático de agresores machistas.

Por todo ello, reclaman que «otra persona con convicciones feministas y más energía para sacar adelante su trabajo, coja el timón del Ministerio de Igualdad y lo salve de su deriva».