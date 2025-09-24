Sánchez afirma haber hablado ya con su familia y con su partido para optar a la reelección

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el evento de alto nivel sobre Acción Climática preparatorio de la próxima COP30 de Belém, en la sede de Naciones Unidas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el evento de alto nivel sobre Acción Climática preparatorio de la próxima COP30 de Belém, en la sede de Naciones Unidas Pool Moncloa / Borja Puig de la Be | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno así lo ha confirmado en una entrevista al medio de comunicación «Bloomberg» en Nueva York

24 sep 2025 . Actualizado a las 23:56 h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para volver a ser el candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo, y ha afirmado que tiene confianza de que puede conseguir la reelección.

Sánchez se ha referido a su futuro político en una entrevista en Bloomberg en Nueva York con motivo de su presencia en la semana de alto nivel de la ONU.

Al plantearle si se presentará a la reelección en las elecciones generales del 2027, que es cuando se agota la legislatura, el presidente del Gobierno ha sido tajante: «Sí, sí, seguro que lo haré». «Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido», ha asegurado Sánchez.

A renglón seguido ha explicado que, si se lo permiten, tiene la confianza de que el PSOE podrá conseguir la mayoría suficiente y seguir adelante con el trabajo que está realizando