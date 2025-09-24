Sánchez dice que su hermano y su mujer «son inocentes» y que el tiempo «pondrá las cosas en su sitio»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el evento de la Alianza HeForShe, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York Pool Moncloa / Borja Puig de la Be | EUROPAPRESS

«Mi hermano y mi mujer son inocentes». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió de esta forma a la decisión del juez Peinado de enviar a un juicio con jurado a su esposa, Begoña Gómez. El jefe del Ejecutivo se expresó así en la rueda de prensa tras la Asamblea General de la ONU. «Defenderemos la verdad y creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio», dijo Sánchez al ser preguntado, añadiendo que espera que «cuando eso suceda tenga la misma repercusión mediática que todo lo que está planteando el juez Peinado».

Respondió a las palabras del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, que afirmó que Sánchez «no merece ser diputado». «Le recuerdo a Feijoo que en democracia quien decide y elige quién es diputado o quién preside el Gobierno es la gente con su voto, y no él con sus insultos», dijo.

Los periodistas intentaron en varias ocasiones que Sánchez se refiriera a la decisión del juez Peinado de proponer que su esposa sea juzgada por un jurado popular por un delito de malversación. Pero el jefe del Ejecutivo se negó a extenderse sobre este asunto y reitero que tanto su hermano, que se sentará en el banquillo por tráfico de influencias y prevaricación, como su esposa, acusada de cinco delitos, «son inocentes».

Feijoo: no merece ser diputado

Tras conocer la decisión del juez Peinado, Feijoo avisó a Sánchez de que la «persecución judicial» a su Gobierno «ya no cuela» y lo situó como «responsable del lodazal» de corrupción que rodea al Ejecutivo, al PSOE y a su familia. Tras asegurar que Sánchez «no merece tener un acta de diputado», apeló a los socios de investidura para que «pongan fin» a la legislatura ante el «ritmo» al que avanza la agenda judicial del Gobierno.