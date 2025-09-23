El caso David Sánchez: el presunto enchufe que iba a «quedar en nada»
MADRID / COLPISA
La juez Biedma y la UCO transformaron en menos de un año los «recortes de prensa» en una causa en la que el hermano del presidente se arriesga a tres años de cárcel23 sep 2025 . Actualizado a las 13:55 h.
Era junio del 2024 y en la Moncloa llovía sobre mojado. Solo unas semanas antes, en abril, Pedro Sánchez se había cogido cinco días de reflexión sobre su futuro después de que el juez Juan Carlos Peinado