El caso David Sánchez: el presunto enchufe que iba a «quedar en nada»

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La juez Biedma y la UCO transformaron en menos de un año los «recortes de prensa» en una causa en la que el hermano del presidente se arriesga a tres años de cárcel

23 sep 2025 . Actualizado a las 13:55 h.

Era junio del 2024 y en la Moncloa llovía sobre mojado. Solo unas semanas antes, en abril, Pedro Sánchez se había cogido cinco días de reflexión sobre su futuro después de que el juez Juan Carlos Peinado

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete