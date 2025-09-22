El DNI digital, acreditado como medio de identificación para votar

Joven votando el 23J. En las elecciones generales celebradas el 23 de julio del 2023, tenían derecho al voto 37,4 millones de personas César Quian

La Junta Electoral Central (JEC) ha aprobado este lunes la utilización del DNI digital como medio de identificación para poder ejercer el derecho a voto. El organismo arbitral ha dado autorización a la consulta realizada por la directora general de Política Interior, Carmen López García, para que esta versión del Documento Nacional de Identidad sea reconocida como válida en las próximas elecciones que se celebren.

De esta forma, la JEC establece que es válido utilizarlo por tratarse de un «documento oficial» que incluye la fotografía del votante, tal y como recoge el artículo 85.1. Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Además, exige que este criterio se tenga en cuenta en los Manuales de instrucciones para las personas que conforman las mesas electorales, facilitando así el proceso para los ciudadanos que deseen ejercer su derecho a través de esta identificación.

Por el momento, las elecciones autonómicas de Castilla y León — anunciadas para el 15 de marzo — serían las primeras en las que el DNI digital se implementará como medio de identificación para poder votar en España.