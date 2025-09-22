La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno

Melchor Saiz-Pardo, Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), durante la VIII Conferencia de Embajadores, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 10 de enero de 2024, en Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), durante la VIII Conferencia de Embajadores, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 10 de enero de 2024, en Madrid. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Los jaquers también se han hecho en esta ocasión con información personal de Robles, Albares, miembros del CNI y los directores de las fuerzas de seguridad

22 sep 2025 . Actualizado a las 21:03 h.

El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto una investigación secreta sobre una nueva filtración de datos «sensibles» y personales de Pedro Sánchez y su entorno familiar (tales como

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete