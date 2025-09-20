Aparece un segundo cadáver en la vía pública en menos de diez días en Barcelona

David Borrat | EFE

Un empleado municipal de la limpieza ha encontrado este sábado una maleta con partes de un cadáver en su interior en una plaza de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), suceso por el que de momento se ha detenido a un hombre de 24 años del entorno de la víctima.

Fuentes de los Mossos han informado a Efe de la apertura de una investigación por el hallazgo sobre las siete y media de la mañana de este cadáver, el segundo que aparece en la vía pública de Vilanova i la Geltrú este mes de septiembre, al tiempo que han confirmado la detención de una persona en relación a este nuevo caso.

El hallazgo ha tenido lugar cuando empleados de la limpieza estaban barriendo en la plaza de l'Anxeneta, donde han encontrado la maleta que contenía el cadáver. Un trabajador la ha abierto y ha visto que en su interior había parte de un cuerpo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado, por su parte, de que el juzgado de guardia de Vilanova está procediendo este mediodía al levantamiento de las partes del cuerpo de un hombre de la maleta que ha aparecido en la plaza, y de que se hace cargo de la instrucción de la causa. Segunda víctima en diez días

El Ayuntamiento de la localidad agradece en un comunicado el trabajo de la Policía Local, que es el que ha permitido, señala, la detención de una persona presuntamente vinculada con el hechos, así como la de Mossos para esclarecer el suceso.

Al ser el de hoy el segundo cadáver que se encuentra en la vía pública en la ciudad, el consistorio «condena los hechos» y pide «máxima prudencia» en las informaciones sobre este caso.

«La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova i la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que siga siendo así», indica la nota.

El pasado 11 de septiembre, empleados municipales encontraron también sobre las siete de la mañana un cadáver con signos de muerte violenta en los jardines Francesc Macià de Vilanova, ubicada en el barrio de Sant Joan de la ciudad, el mismo en el que se encuentra la plaza en la que se ha encontrado esta segunda víctima.