La crisis de las pulseras antimaltrato da aire al PP en busca del voto femenino

El PP cerró el curso político antes del verano persuadido de que la corrosión del Gobierno de Pedro Sánchez por el caso Cerdán iba a darle la puntilla aun cuando el presidente se aferrara a seguir en la Moncloa. Pero la segunda mitad de la legislatura —con ciclo electoral en Castilla y León y Andalucía, envueltas en el humo siempre de un posible adelanto de las generales— ha comenzado menos airoso para los populares. Por la competencia en las encuestas de Vox y por un Sánchez reanimado al calor de su apuesta por erigir la denuncia del «genocidio» en Gaza en vector a su favor en la política doméstica. Pero la tormenta por la falla en las pulseras antimaltrato ha otorgado una baza a un PP decidido a pescar en los caladeros del voto de las mujeres y del calificado como feminismo clásico, en especial tras el acreditado recurso a la prostitución del exministro José Luis Ábalos.

La ofensiva está pautada y por ahora incluye la petición de reprobación por el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que la memoria anual de la Fiscalía General del Estado haya destapado que un agujero técnico en los datos de control de los agresores al mudar de proveedor (de Telefónica a Vodafone) ha desembocado en «una gran cantidad» —sin cifrarla— de «sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios». El viernes, los populares anunciaron que trasladarán «la negligencia» del Ejecutivo a la Comisión Europea. Y este martes, sumarán las deficiencias en la aplicación de las pulseras al pleno monográfico en la Comisión General de las Comunidades en el Senado.