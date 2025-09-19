Cuatro detenidos, dos de ellos sicarios, por el homicidio de un feriante en Alcalá de Henares

Foto de archivo de una patrulla de la Policía Nacional. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VA | EUROPAPRESS

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, dos de ellos sicarios, por el homicidio de un feriante el pasado mes de enero en Alcalá de Henares, que recibió seis disparos a la salida de su vivienda que le causaron la muerte en el acto, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los detenidos formaban parte de un grupo de delincuentes profesionales contratados para llevar a cabo el homicidio, que tuvo lugar pasado 13 de enero. El presunto autor material de los disparos y el conductor del vehículo con el que huyeron del lugar ya han ingresado en prisión.

Los hechos ocurrieron a las 08.30 horas del pasado 13 de enero cuando el 091 recibió una llamada alertando de la aparición del cuerpo sin vida de un varón con heridas de bala en la calle complutense de Los Hueros, en el barrio del Chorrillo. La víctima, Jesús B.J., recibió seis disparos que le causaron la muerte en el acto.

El vehículo utilizado en la huida fue localizado a finales del mes de febrero en una localidad cercana de la provincia de Guadalajara y en su interior se localizó el arma homicida. La investigación pudo determinar que en el lugar habían actuado al menos dos varones desconocidos que habían huido del lugar en un vehículo. La principal hipótesis que manejó la policía apuntaba a un grupo de delincuentes profesionales, contratados para llevar a cabo el homicidio.

Agentes del Grupo V de Homicidios localizaron a finales del mes de febrero el vehículo implicado en los hechos, un coche que había sido sustraído en julio del 2024 en Madrid y al que habían colocado placas dobladas para dificultar su posible identificación.

Tras cometer el hecho, condujeron hasta una localidad cercana de la provincia de Guadalajara, donde abandonaron el vehículo para dificultar la labor policial. Una vez realizada una inspección del vehículo, se localizó en el interior del maletero un arma de fuego con un silenciador y un cargador.

Tras realizar el correspondiente estudio y análisis de la misma, así como de la munición, se pudo determinar que se trataba del arma utilizada para cometer el homicidio. Finalmente, fueron detenidos cuatro varones, entre ellos dos delincuentes profesionales, que habían sido contratados para cometer el homicidio, desarrollando diferentes funciones.