Polémica por los símbolos palestinos en los colegios de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

La retirada de banderas palestinas y otros símbolos de apoyo a Gaza en colegios madrileños ha generado polémica en el ámbito político y educativo, aunque la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, negó haber dado «ninguna instrucción personalmente», si bien pidió al Gobierno que deje el «adoctrinamiento» y la «kale borroka» fuera de los centros educativos.

El diario El País publicó que varios colegios han recibido llamadas de la inspección de educación para que retiren toda simbología relacionada con el apoyo a Gaza. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, acusó por ello a Ayuso de ser «progenocida». El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acusó también a Ayuso de vulnerar la libertad de expresión y dijo que la defensa del pueblo palestino «debe ser apartidista» y debe «unir a todo el mundo». El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió dejar «la política fuera de las aulas».